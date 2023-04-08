В Севастополе началось рассмотрение дела против военного, который выстрелил в командира, посчитав, что тот виноват в смерти его брата

Севастопольский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении контрактного военнослужащего Исмаила Дзангиева, которого обвиняют в покушении на убийство сослуживца, сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Мариуполе в марте 2022 года. Тогда группа российских военных попала в засаду, в результате которой несколько человек погибли, в том числе младший брат Дзангиева, 20-летний Зелимхан.

Как пишет газета, после боя Исмаил Дзангиев отправился на поиски брата, а когда командир взвода, в котором был Зелимхан, не смог внятно объяснить, где находятся его подчиненные — Дзангиев выстрелил в него и продолжил поиски. «Коммерсант» уточняет, что врачам удалось спасти командира взвода.

Вскоре следователи СК задержали Дзангиева. Против него возбудили дело по статьям о покушении на убийство и нарушении правил уставных взаимоотношений. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Позднее Севастопольский гарнизонный военный суд избрал Дзангиеву меру пресечения в виде заключения под стражу, которую потом неоднократно продлевали. В то же время защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, поскольку военный был признан невменяемым в период совершения преступления, таким образом он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Тем не менее судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу, оставив Дзангиева под стражей.

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