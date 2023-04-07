Израиль нанес авиаудары по югу Ливана и сектору Газа после массированного обстрела территорий страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по сектору Газа и объектам палестинского исламистского движения ХАМАС на юге Ливана, говорится в твиттере ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и будет возлагать на Ливан ответственность за каждый обстрел с его территории», — заявили в израильские военные.

Всего за ночь ЦАХАЛ атаковал три инфраструктурных объекта ХАМАС на юге Ливана и более 10 военных объектов движения в секторе Газа, сообщает израильское радио Kan со ссылкой на военных.

Как пишет The Times of Israel, звуки взрывов, в частности, были слышны в районе города Тир. В движении ХАМАС, сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», осудили «сионистскую агрессию против Ливана», подтвердив обстрелы в окрестностях Тира.

Власти Ливана также осудили обстрелы территорий страны и заявили, что «отвергают любую военную эскалацию». Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что также осуждает запуск ракет с территорий на юге Ливана. По его словам, местные военные и миротворцы ООН расследуют, кто стоял за обстрелами Израиля накануне.

6 апреля север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу с территорий Ливана. Всего было выпущено более 30 ракет, большую часть из которых сбили. В ночь на 7 апреля по территориям на юге Израиля со стороны сектора Газа выпустили 44 ракеты, заявили израильские военные. После обстрелов Израиля премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу пообещал ответные меры.

Взаимные обстрелы произошли после столкновений между израильскими силами безопасности и палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовое горе в Иерусалиме.

Новый раунд эскалации между Израилем и палестинскими движениями пришелся на празднование Песаха у евреев и священный месяц Рамадан у мусульман.