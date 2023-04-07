Активистку, приехавшую на суд к Алексею Москалеву с плакатом «Путин ест детей», оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии
Ефремовский межрайонный суд Тульской области оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии жительницу Петербурга Елену Тарбаеву, приехавшую на судебное заседание по делу об ограничении в родительских правах Алексея Москалева, пишет «ОВД-Инфо».
53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его 13-летняя дочь Маша, которую он воспитывал один, нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо.
С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».
В конце года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол».
В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.
В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон. Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан. Где он сейчас находится, неизвестно.
5 апреля стало известно, что Ольга Ситчихина, мать Маши Москалевой, забрала ее из приюта. По словам уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Белова, Машу не отдавали матери раньше, поскольку она не хотела этого сама, но потом поменяла позицию.
6 апреля Ефремовский межрайонный суд Тульской области начал рассматривать дело об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Процесс проходит в закрытом режиме.
Днем 6 апреля активистка перед заседанием вышла к зданию суда в Ефремове с плакатом в виде детского рисунка с надписью «Путин ест детей». Похожий антивоенный рисунок ранее нарисовала дочь Алексея Москалева Маша.
Позже Тарбаевой стало плохо в здании суда. Полицейские обманом вывели ее на улицу, пообещав вызвать скорую. После этого, по словам очевидцев, активистку задержали восемь силовиков и доставили в отдел полиции. Там на нее составили административный протокол. Скорую ей так и не вызвали.