Суд в Казани арестовал на семь суток ЛГБТ-блогера Сюй Хаояна. Затем его выдворят из России

Вахитовский районный суд Казани постановил арестовать на семь суток, а затем выдворить из России 21-летнего ЛГБТ-блогера, студента Казанского федерального университета и гражданина Китая Сюй Хаояна.

Как сообщает «Idel.Реалии», Сюй признали виновным по административному протоколу о распространении «ЛГБТ-пропаганды» (часть 4 статьи 6.21.2 КоАП РФ).

Поводом для обвинений Сюй стали 19 роликов на ютьюб-канале, который блогер ведет вместе со своим партнером Гелой Гогишвили, пишет «Сота». На этих видео, заявили в суде, блогеры «трогают друг друга за разные части тела, в том числе, половые органы». Суд посчитал, что таким образом Сюй «распространил среди несовершеннолетних желание сменить пол».

Граждан Китая, пришедших поддержать Сюй в суде, задержала миграционная служба, сообщается в телеграм-канале блогеров.

5 апреля Сюй и Гогишвили задержали в Казани. В отделении полиции № 16 «Япеева» блогерам сообщили, что на них составлен протокол о «пропаганде ЛГБТ». По словам Гогишвили, в начале марта в гомофобных пабликах сообщали, что на блогеров написали доносы в полицию.

В итоге Гогишвили отпустили из полиции под обязательство о явке утром 6 апреля, а Сюй оставили в отделе на ночь.

Сюй Хаоян и Гела Гогишвили вместе ведут телеграм-канал «Китаеза и Груеза», а также публикуют ролики о своих отношениях в TikTok и YouTube. Блогеры утверждают, что с недавних пор их преследуют гомофобы, угрожая им расправой.

Закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии», начал действовать в России с декабря 2022 года. На фоне этих поправок в законодательство цензуре подверглись, книги, фильмы, сериалы и видеоигры. Как сообщала «Медиазона», из страны начали выдворять трансгендерных женщин без российского гражданства.

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