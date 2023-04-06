На главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова составили протокол из‑за отсутствия маркировки «иноагента»

Басманный районный суд Москвы рассмотрит протокол, составленный на главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова из-за отсутствия маркировки «иностранного агента», сообщает «Медиазона».

По данным издания, дело было зарегистрировано 6 апреля. Когда по нему пройдет заседание, неизвестно. Максимальное наказание по части 4 статьи 19.34 предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Минюст включил Мартынова в реестр «иностранных агентов» 2 сентября 2022 года.

В марте 2023 года Генпрокуратура РФ объявила деятельность «Свободного университета», одним из учредителей которого является Мартынов, «нежелательной» на территории России.