«Если привезут в суд, просись к папе. Сильно проси». Адвокат показал записку Алексея Москалева к дочери перед судом об ограничении его родительских прав
Житель города Ефремов Алексей Москалев, осужденный по делу о повторной «дискредитации» армии, передал своей 13-летней дочери Маше записку, где посоветовал на заседании суда по вопросу ограничения его родительских прав попросить оставить ее с отцом.
53-летний житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство. 13-летнюю дочь Машу он воспитывал один.
Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года Маша нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо.
С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».
В конце года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети — об убийствах жителей Бучи и пленных украинцев в Еленовке. В доме семьи прошел обыск. Москалев рассказывал, что силовики во время допроса били его «головой об стену и об пол».
В начале марта 2023-го Москалева задержали, а затем отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста.
В ночь на 30 марта независимые российские СМИ и правозащитники сообщили, что Москалева задержали в квартире в Минске. Предполагается, что его нашли после того, как он включил свой мобильный телефон.
Вскоре МВД Беларуси подтвердило, что Москалев задержан. Где он сейчас находится, неизвестно.
Запуску опубликовал правозащитный проект «ОВД-Инфо», получивший ее от адвоката Москалева Владимира Билиенко. Он уточнил, что подзащитный передал записку еще до приговора по делу о «дискредитации» армии и просил отдать ее Маше лично, но защитнику не удалось этого сделать.
«Машенька, пишет тебе твой папа. Держись, пожалуйста, люди сейчас думают, как тебе помочь. Слушай моего адвоката Владимира Владимировича. Сейчас много людей занимаются нашим вопросом. Если кто-то из наших родственников захотят взять опекунство над тобой, соглашайся, это лучше, чем находиться в приюте. Адвокат тебе подскажет. Если привезут в суд тебя, просись к папе, сильно проси судью. Твой папа», — говорится в тексте письма.
Биленко рассказал, что не стал отдавать записку директору приюта, где находилась Маша, поскольку не был уверен, что письмо дойдет до девочки. «Если администрации нужно было держать ее в информационном вакууме, то письмо могло бы нарушить все их планы», — заявил адвокат. Защитник пояснил, что хотел отдать Маше записку сегодня во время суда об ограничении родительских прав отца.
6 апреля Ефремовский межрайонный суд Тульской области рассматривает дело об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Процесс проходит в закрытом режиме. У здания собралась группа поддержки отца и дочки.
5 апреля стало известно, что Ольга Ситчихина, мать Маши Москалевой, забрала ее из приюта. По словам уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львова-Белова, Машу не отдавали матери раньше, поскольку она не хотела этого сама, но потом поменяла позицию.
Ранее омбудсмен говорила, что у девочки с матерью сложные отношения, они мало общались и рассчитывать на то, что они будут жить вместе, не стоит. Кроме того, сообщалось, что после домашнего ареста отца Машу отправили в приют по заявлению матери.