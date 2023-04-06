Британская разведка: за увольнением генерал-полковника Рустама Мурадова из-за тяжелых потерь российских войск под Угледаром последуют другие отставки

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре пишет о перестановках в российском командовании после неудачных операций. Так британская военная разведка обращает внимание на сообщения в российских телеграм-каналах об отставке генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего группировкой «Восток».

Под командованием Мурадова российские войска понесли чрезвычайно тяжелые потери, главным образом в ходе плохо продуманного наступления на Угледар, говорится в обзоре.

Если информация об отставке Мурадова подтвердится, то он, как отмечают в Минобороны Великобритании, станет самым высокопоставленным российским военным, лишившимся поста с начала 2023 года.

При этом, подчеркивают авторы обзора, в российском командовании следует ожидать дальнейших отставок, поскольку войскам РФ по-прежнему не удается достигнуть в Донбассе поставленных перед ними целей.

В феврале Минобороны Великобритании в одном из обзоров отмечало, что российские войска под командованием генерал-полковника Рустама Мурадова готовятся наступать на Угледар. «Однако маловероятно, что у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва», говорилось в том обзоре.

Кто командует российским вторжением

Командовать российским вторжением в Украину будет глава Генштаба Валерий Герасимов Предыдущий командующий Сергей Суровикин продержался на этом посту три месяца. Теперь он лишь зам Герасимова

Кто командует российским вторжением

Командовать российским вторжением в Украину будет глава Генштаба Валерий Герасимов Предыдущий командующий Сергей Суровикин продержался на этом посту три месяца. Теперь он лишь зам Герасимова