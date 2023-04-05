Внутриполитический блок администрации президента потребовал от региональных администраций создать в своих структурах «инициативные группы», в задачу которых будет входить улучшение условий жизни и работы рядовых чиновников, чтобы сохранить их лояльность действующей власти. Об этом, пишет «Верстка», шла речь на совещании с вице-губернаторами, которое прошло в конце марта — начале апреля в Подмосковье.

«Важной темой признали сохранение лояльности рядовых чиновников, которые несут основную тяжесть бумажной работы, но не имеют таких привилегий как первые лица», — рассказал источник «Верстки».

Предполагается, что члены «инициативных групп», которые создадут в регионах, будут с помощью анкетирования и опросов выяснять, чего хотят рядовые чиновники и информировать об этом губернаторов. А те, в свою очередь, будут «в приоритетном порядке» реагировать на предложения инициативных групп.

Всю эту систему на совещании называли общим словом «человекоцентричность». В рамках новой концепции вице-губернаторам предложили установить в зданиях администраций вендинговые автоматы со снеками, добиться для сотрудников льготных условий банковских кредитов, открывать прямо в зданиях филиалы МФЦ, а также сделать для чиновников бесплатной парковку в центральной части городов.

О повышении зарплат госслужащим, как подчеркивает «Верстка», речь не шла.

Отдельные меры для повышения лояльности Кремль предлагает для муниципальных служащих. По данным источника издания, 21 апреля, в День местного самоуправления, будет объявлено о запуске проекта, в рамках которого муниципальным чиновникам по всей России предложат обучающие семинары, стипендии и другие меры поддержки.

По словам собеседника «Верстки», в администрации президента решили заняться обеспечением лояльности чиновников в том числе из-за растущего среди них недовольства, связанного с ростом цен и прочими негативными последствиями войны.

Читайте также

«Особо ценным специалистам — зарплата более миллиона» «Медуза» рассказывает, как работа на оккупированных территориях Украины превратилась в социальный лифт для российских чиновников

Читайте также

«Особо ценным специалистам — зарплата более миллиона» «Медуза» рассказывает, как работа на оккупированных территориях Украины превратилась в социальный лифт для российских чиновников