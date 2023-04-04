Власти Великобритании сняли с Михаила Фридмана часть обвинений. Его все еще подозревают в отмывании денег

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании прекратило расследование по двум из трех пунктов обвинения в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, агентство прекратило расследования в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью дачи ложных показаний и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании. Тем не менее ведомство все еще подозревает бизнесмена в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Газета пишет, что эту информацию изданию подтвердил официальный представитель агентства. Он не назвал фамилии бизнесмена, однако сказал, что в отношении состоятельного 58-летнего россиянина, задержанного в результате рейда в Лондоне, больше не ведется расследование по двум перечисленным в публикации пунктам. Сам Фридман отказался давать комментарии FT.

3 декабря 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью отчиталось о задержании трех человек в Лондоне, которые, по версии ведомства, причастны к отмыванию денег и заговору с целью дачи ложных показаний. Среди задержанных был Михаил Фридман, хотя его имя не называлось. Все трое освободились под залог.

Журнал Forbes оценивает состояние Фридмана в 12,6 миллиарда долларов. Он живет в Великобритании с 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине в отношении бизнесмена ввели санкции ЕС и Великобритания. Фридман пытается оспорить санкции в суде.

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