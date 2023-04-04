В Госдуме решили создать реестр трэш-стримеров. Попавших в него будут блокировать в социальных сетях

Госдума подготовила законопроект, вводящий наказание для трэш-стримеров. Об этом заявил член экспертного совета при комитете Госдумы по молодежной политике Кирилл Мандрыгин.

По словам Мандрыгина, новый документ предусматривает введение в Уголовный кодекс как отягчающего обстоятельства публичную демонстрацию причинения вреда здоровью, побоев, истязаний и похищения человека. Это позволит качественно повысить уровень ответственности для трэш-стримеров, считает эксперт. Например, если простое причинение легкого вреда здоровью не предполагает наказание в виде лишения свободы, то квалифицированный состав, под который подпадут трэш-стримеры, будет влечь наказание до двух лет лишения свободы», — сказал он.

Законопроект также устанавливает ответственность за распространение трэш-стримов в интернете: на первый раз — административную (штраф от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования), на второй раз — уголовную.

Блогеры, привлеченные к ответственности по одной из вышеуказанных статей, будут добавляться в специальный публичный реестр. Соцсети и другие сайты, являющиеся , будут обязаны блокировать их контент.

В базе законопроектов Госдумы документ пока не опубликован.

Власти РФ обсуждают введение уголовной ответственности за трэш-стримы с конца 2020 года. Поводом для этого стала гибель женщины во время одной из трансляций блогера Reeflay (Стас Решетняк) — она замерзла, после того как он выгнал ее на улицу без одежды. Сам Решетняк позже получил шесть лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.