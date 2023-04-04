В Госдуме решили создать реестр трэш-стримеров. Попавших в него будут блокировать в социальных сетях
Госдума подготовила законопроект, вводящий наказание для трэш-стримеров. Об этом заявил член экспертного совета при комитете Госдумы по молодежной политике Кирилл Мандрыгин.
По словам Мандрыгина, новый документ предусматривает введение в Уголовный кодекс как отягчающего обстоятельства публичную демонстрацию причинения вреда здоровью, побоев, истязаний и похищения человека. Это позволит качественно повысить уровень ответственности для трэш-стримеров, считает эксперт. Например, если простое причинение легкого вреда здоровью не предполагает наказание в виде лишения свободы, то квалифицированный состав, под который подпадут трэш-стримеры, будет влечь наказание до двух лет лишения свободы», — сказал он.
Законопроект также устанавливает ответственность за распространение трэш-стримов в интернете: на первый раз — административную (штраф от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования), на второй раз — уголовную.
Блогеры, привлеченные к ответственности по одной из вышеуказанных статей, будут добавляться в специальный публичный реестр. Соцсети и другие сайты, являющиеся организаторами распространения информации, будут обязаны блокировать их контент.
В базе законопроектов Госдумы документ пока не опубликован.
Помимо этого, для трэш-стримеров будет предусмотрено наказание за избежание попадания в соответствующий реестр. «При включении в реестр трэш-стример будет вынужден для того, чтобы выйти в интернет, пользоваться иным каким-нибудь, неизвестным его пользователям никнеймом. В этом случае он потеряет в аудитории. Второе — это сама ответственность за нарушение и за выход в интернет тем лицом, которое уже включено в реестр. Там предусмотрены обязательные работы на срок до 50 часов», — сказал Мандрыгин.
Власти РФ обсуждают введение уголовной ответственности за трэш-стримы с конца 2020 года. Поводом для этого стала гибель женщины во время одной из трансляций блогера Reeflay (Стас Решетняк) — она замерзла, после того как он выгнал ее на улицу без одежды. Сам Решетняк позже получил шесть лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.