Суд назначил полтора года принудительных работ фотографу Григорию Мумрикову по делу о несостоявшейся акции на параде 9 мая

Тверской районный суд Москвы назначил полтора года принудительных работ фотографу Григорию Мумрикову из-за несостоявшейся акции, которую планировал устроить во время парада Победы его друг. Об этом сообщает «Медиазона».

Мумрикова признали виновным в покушении на хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам идеологической ненависти (часть 2 статьи 213 УК РФ с применением части 3 статьи 30 УК).

Гособвинение просило назначить ему четыре года колонии. В мае 2022 года Мумрикова отправили в СИЗО, в августе меру пресечения изменили на домашний арест.

Акцию во время парада Победы около Кремля планировал устроить друг Мумрикова, художник Данила Ткаченко. По его словам, он установил в кондиционерах в апартаментах на Тверской улице 140 шашек с желтым и синим дымом и собирался дистанционно зажечь их во время парада. Однако сделать этого не удалось.

Следствие утверждало, что Мумриков купил краску для маскировки файеров и «оценивал локацию» для проведения акции. Фотограф говорил, что не имеет отношения к акции. Об этом же говорил и Ткаченко. Сам он находится не в России, он заочно арестован.

В телеграм-канале, посвященном делу против Мумрикова, писали, что отпечаток пальца фотографа нашли на коробке от «умной розетки», найденной в кладовке на месте акции. Мумриков говорил, что у следствия нет доказательств того, что он находился в квартире, из которой его знакомый планировал устроить акцию. Он также называл планируемую Ткаченко акцию «полнейшей дичью».

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