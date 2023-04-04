МИД РФ прорабатывает предложение Москальковой о выдаче российских паспортов за границей

Министерство иностранных дел России получило обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая предложила упростить получение паспортов РФ за рубежом.

Этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве.

В конце марта Москалькова предложила выдавать российские паспорта соотечественникам в зарубежных представительствах РФ. С этой инициативой она обратилась в МИД и МВД России.

Сейчас оформить и получить внутренний российский паспорт можно только на территории России. Представительства РФ за рубежом выдают лишь заграничные паспорта.

«Конечно, это [получать внутренний паспорт только в РФ] людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще», — отмечала Москалькова.

В 2022 году на фоне российского вторжения в Украину из России было две больших волны эмиграции: в феврале — сразу после начала войны, и в сентябре — после объявления мобилизации. Сколько россиян покинули страну, точно неизвестно. В конце 2022 года издание The Bell подсчитало, что из России уехали больше 500 тысяч человек.