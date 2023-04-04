Мэром города на юго-западе Германии выбрали сирийского беженца. Он обошел двух местных кандидатов

Немецкий город Остельсхайм в земле Баден-Вюртемберг избрал своим мэром сирийского беженца Райана Альшебла, сообщает агентство DPA. По данным агенства, Альшебл, вероятно, является первым мэром сирийского происхождения на юго-западе Германии.

DPA пишет, что 29-летний Альшебл покинул свой родной город Эс-Сувайда в 2015 году, когда его должны были призвать в армию. Сперва он бежал через Ливан в Турцию. После этого, вместе с другими мигрантами, перебрался на греческий остров Лесбос.

Оказавшись в Германии, Альшебл поселился в городе Кальв, где полтора года жил в разных квартирах и учил немецкий язык. Затем он переехал в Альтенгштетт. Там Альшебл прошел стажировку в местной администрации и устроился на работу в мэрию, где проработал следующие семь лет.

В 2023 году Альшебл баллотировался на пост мэра соседнего Остельсхайма, где по итогам голосования опередил двух местных кандидатов Марко Штрауса и Матиаса Фея. Согласно DPA, Альшебл победил на выборах, набрав 55,41% голосов.

В рамках своей предвыборной кампании новый мэр обещал сконцентрироваться на развитии городской инфраструктуры, центра города, детских садов и программы дневного ухода за пожилыми людьми. Кроме того, Альшебл придает большое значение защите окружающей среды и хочет расширить программы установки солнечных панелей на частных домах.

Несмотря на то, что Альшебла поддержало большинство жителей Остельсхайма, включая прошлого мэра Юргена Фукса, все же нашлись и те, кто выступил резко против, отмечает DPA. В первую очередь противников Альшебла не устраивает его происхождение. В то же время сам Альшебл относится к такому отношению с непониманием, поскольку не считает, что его сирийские корни должны иметь какое-либо значение для избирателей. Особенно учитывая то, что он уже давно переехал в Германию, интегрировался в местное общество и получил гражданство.

Как пишет DPA, Альшебл вступит в должность мэра в июне. К тому времени он планирует закончить свою работу в ратуше Альтенгштетта и подыскать квартиру в Остельсхайме. «Эти выборы, вероятно, стали самым важным моментом в моей жизни», — добавил Альшебл.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в результате которой сотни тысяч сирийских граждан направились в Европу. Это, в свою очередь, привело миграционному кризису в 2015–2017 годах. К примеру, в 2015 году число заявок на получение убежища в Евросоюзе выросло вдвое — до 1,3 миллиона человек. Также многократно возросло число людей, нелегально пересекших европейские границы. В то же время власти Германии в период с 2015 по 2016 годы зарегистрировали около 1,2 миллиона прошений о предоставлении убежища.

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