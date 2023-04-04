«Коммерсант»: российские издательства будут выпускать и продавать ЛГБТК-литературу через страны СНГ

После того, как в РФ ввели закон о запрете «пропаганды» ЛГБТК+, российские издательства начали искать выход на книжные рынки стран СНГ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, издательства надеются, что работа в странах СНГ позволит им опосредованно остаться на российском рынке: несмотря на то что продажа ЛГБТК-книг в России запрещена, их покупка не является преступлением, уточняет издание.

По словам собеседника «Коммерсанта», подобные шаги предприняло независимое издательство Popcorn Books, специализирующееся на книгах, которые «затрагивают „неудобные“ темы». По информации газеты, некоторые книги Popcorn Books уже доступны в магазинах Беларуси и Казахстана.

Кроме того, по данным газеты, в Казахстане было зарегистрировано новое издательство Panther Books, которое сейчас ищет русскоязычных авторов, готовых писать на темы ЛГБТК+. В то же время в телеграм-канале Panther Books говорится, что издательство не планирует продавать книги на территории России, отмечает «Коммерсант».

В свою очередь собеседник газеты назвал действия Popcorn Books «логичными»: «в СНГ много читают на русском языке и нет проблем в части законодательства, запрещающего пропаганду ЛГБТ», — сказал источник.

В то же время юрист московской коллегии адвокатов «Альфа» Максим Мартьянов допустил, что книги, изданные и проданные в СНГ, могут поступать и в Россию. «У нас введена ответственность за публичное распространение материалов, оправдывающих ЛГБТ. Если пользователь просто купил книгу в СНГ для себя — никакой ответственности не наступает», — пояснил он.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТК+ на территории страны. С этого момента в России любое упоминание ЛГБТК-сообщества может быть расценено, как административное правонарушение, предусматривающее большие штрафы для граждан и юридических лиц. В Госдуме также подготовили еще один законопроект, предусматривающий уже уголовную ответственность за повторное нарушение запрета.

В январе 2023 года на Popcorn Books составили административный протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений». Вскоре после этого стало известно, что владелец издательства Денис Котов решил продать Popcorn Books (он купил издательство в июле 2022 года).

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