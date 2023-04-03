«Бодр, много шутил». Члены ОНК Москвы — о посещении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово»
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили в изоляторе «Лефортово» американского журналиста Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже, сообщает «Интерфакс».
«Посетили Гершковича, жалоб на содержание в „Лефортово“ у него нет. Бодр, во время разговора много шутил», — сообщили в комиссии.
Гершкович находится в «карантинной» двухместной камере, но соседа у него пока нет. «Появиться сосед может лишь после получения отрицательного теста на наличие коронавируса», — пояснили в ОНК.
Представители комиссии добавили, что питание Гершковича в СИЗО «соответствует установленным нормам».
Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. В ФСБ России заявили, что подозревают корреспондента The Wall Street Journal в шпионаже. Власти США потребовали освободить Гершковича. С таким же призывом к российским властям обратились ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей СМИ из разных стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров просил США «не придавать политическую окраску» аресту Гершковича.