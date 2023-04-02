Секретарь СНБО Украины предложил переименовать Севастополь в «Объект № 6». В аннексированном городе это назвали «заявлением больных людей»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал в фейсбуке программу «12 шагов по деоккупации Крыма».

Среди прочего она предполагает полный демонтаж Крымского моста, предложение установить памятник , а также переименование Севастополя в «Объект № 6».

Данилов предложил дать городу такое название, поскольку, по его словам, Севастополь играет определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории. «Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», — отметил Данилов. Это название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.

Все предложения, по словам Данилова, были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов. Затем их собираются отразить в новой редакции «Стратегии деоккупации Крыма».

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, комментируя инициативу Данилова, заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно.

«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — заявил он ТАСС.

Послушайте подкаст «Что случилось» о деоккупации Крыма

Все эпизоды Сможет ли украинская армия отвоевать Крым? Объясняет главный эксперт «Медузы» по войне Дмитрий Кузнец 00:00 36:02