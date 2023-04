Лавров созвонился с Блинкеном и попросил США «не придавать политическую окраску» аресту журналиста WSJ Эвана Гершковича

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели 2 апреля телефонный разговор, сообщает российский МИД.

Беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, касалась задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России подозревают в шпионаже.

В частности, Лавров призвал США «уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ».

«Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Лавров, как ранее и Кремль с ФСБ, заявил, что Гершкович «был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну».

В свою очередь Блинкен передал «серьезную озабоченность США по поводу неприемлемого задержания Россией репортера WSJ» и призвал немедленно освободить Эвана Гершковича. Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое цитируют СМИ.

Блинкен также призвал немедленно выпустить еще одного американца — Пола Уилана, которого в России приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Также стороны обсуждали, насколько важно создать условия, позволяющие дипломатическим миссиям двух стран выполнять свою работу, отмечается в заявлении.

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Как утверждает ФСБ России, журналист якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле говорили, что Гершковича задержали «с поличным». 30 марта его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, который общался с Гершковичем, говорил, что журналист приезжал в город, чтобы подготовить материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российскому вторжению в Украину. Как узнала «Медуза», Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится Уралвагонзавод. По данным WSJ, за журналистом следили сотрудники силовых структур РФ.

С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран. Редакция WSJ призвала администрацию Байдена рассмотреть возможность «дипломатической и политической эскалации» и выслать посла РФ и всех российских журналистов из США. Американские власти призвали всех граждан США уехать из России.

