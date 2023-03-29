«Коммерсант»: ФСИН предложила «Ростеху» использовать труд заключенных на предприятиях госкорпорации

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев направил главе Сергею Чемезову письмо с предложением использовать труд заключенных для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, такое письмо было отправлено еще в январе. В свою очередь «Ростех» переслал предложение на рассмотрение предприятий, которые входят в корпорацию.

Источник газеты в «Ростехе» заявил, что «возможности такого сотрудничества сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям». Он уточнил, что такая «рабочая сила не может быть задействована непосредственно на сборке ракет или самолетов», но на работах, не требующих высокой квалификации, такая «коллаборация» возможна.

Расширить применение труда заключенных предлагается не в первый раз. О том, что ФСИН будет сотрудничать с «Ростехом» в части использования труда осужденных, пресс-служба ведомства сообщала еще в 2017 году.

В ноябре 2022 года сообщалось, что около 250 осужденных трудоустроят на Уралвагонзавод, который входит в госкорпорацию и среди прочего производит военную технику. Комментируя это сообщение, Минобороны Великобритании предположило, что российский оборонный сектор использует труд заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.

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