Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП

Кондитер, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин 24 марта погиб в ДТП в Орловской области. Также в этой аварии погибли его брат и жена. Об этом ТАСС сообщил знакомый и коллега жены Левина Максим Заболотный.

«В аварии под Орлом фура выехала на встречку, за рулем находился Алексей [Левин], в машине находилась [жена Алексея] Светлана, брат Алексея и его ребенок, насколько я понимаю. <…> Я вчера их хоронил, всех троих», — сказал Заболотный.

24 марта управление МВД по Орловской области сообщало, что ночью того же дня в Мценском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибли три человека, которые находились в легковой машине. Также пострадал находившийся там ребенок, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

По данным МВД, водитель грузовика выехал на встречную полосу. После аварии водитель был задержан. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц.

Mash пишет, что пострадавший ребенок — это 13-летний племянник погибшего Левина, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Московские рестораны «Сыроварня» входят в Novikov Group ресторатора Аркадия Новикова; часть заведений сети работает по франшизе. Всего сеть насчитывает более 30 заведений в разных городах России, а также в столицах Узбекистана, Азербайджана, Армении.