Министерство финансов РФ предложило сократить число казенных учреждений

Министерство финансов РФ собирается представить в правительство предложения по сокращению численности федеральных казенных учреждений, которые подведомственны федеральным органам власти. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект доклада Минфина.

Ведомство предложило сократить число таких учреждений, чтобы повысить эффективность управления бюджетными расходами. При этом объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений сохранят, чтобы «повысить уровень оплаты их труда».

В пресс-службе Минфина подтвердили РБК, что российское правительство «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти „правительственного блока“».

Полный перечень казенных учреждений, где пройдут сокращения, подготовят после дополнительного анализа, отметили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата на 1 января 2023 года, в России работали 9024 федеральных государственных казенных учреждения. С 2018 года количество таких учреждений последовательно сокращается, отмечает РБК.

Больше всего федеральных государственных учреждений (всех типов, включая казенные) находится в ведении МВД (2402), министерства юстиции (1958), Федеральной службы исполнения наказаний (1724), Минфина (918), Минобороны (985) и Федеральной налоговой службы (634).