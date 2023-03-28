Бывший сотрудник ФБК Павел Зеленский дал показания против экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Ей грозит до 18 лет по делу об экстремизме

Бывший оператор ФБК Павел Зеленский, который в 2021 году получил два года колонии по делу о призывах к экстремизму, дал показания против бывшей руководительницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которой вменяют в вину участие в деятельности экстремистского сообщества. Об этом рассказал директор ФБК Иван Жданов.

Он выложил в телеграме протокол допроса Зеленского, проведенного в июне 2022 года. На допросе Зеленский заявил, что оппозиционный политик Алексей Навальный руководил организацией протестных митингов, имевших целью «захват и свержение действующей власти, изменение конституционного строя в РФ насильственным способом».

Соратники Навального, среди которых упомянута и Чанышева, по указанию политика «осуществляли экстремистскую деятельность, направленную на подрыв авторитета государственных органов, очернение и дискредитацию действующей власти», говорится в протоколе допроса Зеленского.

«О его [Зеленского] мотивах и для чего он это сделал, вы лучше сами решите. Сегодня суд [по делу Чанышевой] за закрытыми дверями зачитывал его показания. Павел Зеленский был по видеосвязи. Он подтвердил показания и сказал, что на него или его семью давления не оказывалось», — подчеркнул Иван Жданов.

Оператора ФБК Павла Зеленского задержали в январе 2021 года. Его обвинили в призывах к экстремизму из-за двух твитов. В одном из них Зеленский написал: «Давайте ******* [бить] эту недовласть». Во втором он заявил, что его слова можно «считать призывом». После задержания оператор признал вину и отказался от адвоката. В апреле 2021-го ему дали два года лишения свободы.

Иван Жданов отметил, что Зеленский до этого «не особо» пользовался твиттером, а его твиты против власти «потом станут основой для признания ФБК экстремистской организацией». После освобождения Зеленского Жданов, по его словам, писал ему и советовал уехать из России, но Зеленский отказался.

Лилия Чанышева в 2017-2021 годах возглавляла уфимский штаб Алексея Навального. В ноябре 2021 года ее задержали в Уфе. Она стала первой задержанной по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое было возбуждено против Навального и его соратников осенью 2021-го. Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.

Кто такая Лилия Чанышева

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии

Кто такая Лилия Чанышева

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии