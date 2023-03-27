В Германии объявлена крупнейшая за 30 лет забастовка. Она привела к отмене авиарейсов и поездов

В ночь на 27 марта в Германии началась крупнейшая забастовка, организованная профсоюзами EVG и Verdi, с целью добиться повышения зарплат для работников транспорта в условиях резко выросшей инфляции, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, забастовка продлится 24 часа. Ожидается, что в ней примут участие около 350 тысяч человек.

Забастовка уже привела к сбоям в работе железных дорог и аэропортов. В частности, были отменены практически все рейсы во многих . DW уточняет, что аэропорт Берлина продолжил работу, однако рейсы в аэропорты, участвующие в забастовке, были отменены.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn накануне сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране до утра 28 марта. Также во время забастовки не будет ходить большая часть пригородных поездов. Кроме того, в Германии было частично остановлено движение общественного транспорта.

Как пишет DW, крупнейшая забастовка приурочена к очередному раунду переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27-29 марта. Профсоюз Verdi добивается увеличения зарплаты работников на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.