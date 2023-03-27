МВД России объявило в розыск командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. Информация об этом появилась в базе ведомства.

В карточке Капустина говорится, что он «разыскивается по статье УК РФ», но какой именно не уточняется.

Ранее ФСБ назвала Капустина основателем РДК. Ведомство считает его причастным к попытке покушения на бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта, а также в организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года.

После диверсии в Брянской области было возбуждено уголовное дело о теракте, после попытки покушения на Малофеева — о теракте, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов.

Также в розыск объявлены два «предполагаемых соучастника» Капустина — Кирилл Канахин и Алексей Огурцов, пишет ТАСС. Канахин, по данным «Коммерсанта», бывший актер, который состоит в РДК.

В начале марта стало известно, что еще одного члена РДК — Илью Богданова — разыскивает МВД РФ.

Российские власти 2 марта заявили, что в приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области проникла «украинская диверсионная группа». В результате действий «диверсантов», объявили местные власти, погибли два человека, еще трое, включая ребенка, получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом».

Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), который воюет на стороне Украины. Власти Украины заявили о своей непричастности к этой акции. При этом глава РДК Денис Капустин в интервью Financial Times сказал, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

Что известно о «Русском добровольческом корпусе»

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

Что известно о «Русском добровольческом корпусе»

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области