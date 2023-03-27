Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское для «упрощения навигации пассажиров»

Власти Москвы решили назвать четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) Калужско-Нижегородским, а не Киевско-Горьковским, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента транспорта города.

В связи с этим в сегменте пригородных перевозок участок Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) назовут Калужским, добавили в дептрансе.

В ведомстве объяснили это решение «упрощением навигации для пассажиров». Четвертый диаметр «Калужско-Нижегородский», который запустят в 2023 году, назван по названиям крупных городов, куда ведут Киевское и Горьковское железнодорожные направления.

«Для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки», — заявили в пресс-службе дептранса.

Как отмечает агентство, в сообщениях пресс-служб и на официальных сайтах МЖД и перевозчика Центральной пригородной пассажирской компании это направление все еще называют Киевским. В свою очередь у других московских центральных диаметров остались прежние названия: Белорусско-Савеловский МЦД-1, Курско-Рижский МЦД-2, Ленинградско-Казанский МЦД-3, Ярославско-Павелецкий МЦД-5.

На вопрос ТАСС, «будут ли переименованы одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала в столице», в дептрансе ответили, что «таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось». Будет ли переименовано Горьковское направление МЖД в Нижегородское, не сообщается.

Киевское направление Московской железной дороги — это линия к юго-западу от Москвы, которая ведет от Киевского вокзала через Брянск до блокпоста Зерново на границе с Украиной. Протяженность главного хода линии превышает 500 километров.

Как отмечает ТАСС, власти Москвы начали называть Киевское направление Калужским с января 2023 года, но о переименовании ранее не сообщалось.

Как сообщала «Медиазона», после начала российского вторжения в Украину руководство издательства «Просвещение» выступило с негласным распоряжением свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских школьных учебниках.