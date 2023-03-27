Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» украинскую организацию «KpымSOS»

Украинская организация «KpымSOS» объявлена в России «нежелательной». Как утверждает Генпрокуратура РФ, «активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», а «заявленные цели деятельности организации — „деоккупация и реинтеграция“ Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины — направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Кроме того, указывается в сообщении Генпрокуратуры, партнерами «KpымSOS» являются «Национальный фонд в поддержку демократии» (США) и «Международное партнерство по правам человека» (Бельгия), «деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

О решении Генпрокуратуры уведомлен Минюст РФ, который должен внести «KpымSOS» в список «нежелательных» организаций.

По состоянию на 27 марта, в списке «нежелательных», который ведет Минюст РФ, было 77 организаций.

За сотрудничество с «нежелательной» организацией в России предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.