Министр спорта РФ потребовал, чтобы тренер сборной по футболу Валерий Карпин определился: «Ты с Россией или сам по себе»
Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место главного тренера сборной России по футболу, пишет ТАСС.
Матыцин заявил, что тренер сборной по футболу — «это не просто лицо команды, это лицо страны». «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — сказал министр.
Валерий Карпин в последнюю неделю несколько раз заявил, что «не держится» за место тренера сборной. 21 марта перед товарищеским матчем России и Ирана он сказал, что готов, если у сборной сменится тренер. «Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» — говорил Карпин.
25 марта на пресс-конференции перед матчем России и Ирака у Карпина спросили о готовности подать в отставку в случае проигрыша. «А что изменится? Нас вернут? Нет. Я так же не держусь за место в сборной, как и в „Ростове“», — ответил он. При этом Карпин подчеркнул, что не видит проблемы в своем увольнении, «но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России».
Товарищеский матч России и Ирана, прошедший в Тегеране 23 марта, завершился со счетом 1:1. Матч Россия — Ирак пройдет вечером 26 марта в Санкт-Петербурге.
После полномасштабного российского вторжения в Украину сборную России по футболу отстранили от всех международных соревнований и исключили из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1 в пользу России), а также Таджикистаном и Узбекистаном (обе игры завершились нулевой ничьей).