Министр спорта РФ потребовал, чтобы тренер сборной по футболу Валерий Карпин определился: «Ты с Россией или сам по себе»

Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал , который заявил, что не держится за место главного тренера сборной России по футболу, пишет ТАСС.

Матыцин заявил, что тренер сборной по футболу — «это не просто лицо команды, это лицо страны». «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — сказал министр.

Валерий Карпин в последнюю неделю несколько раз заявил, что «не держится» за место тренера сборной. 21 марта перед товарищеским матчем России и Ирана он сказал, что готов, если у сборной сменится тренер. «Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?» — говорил Карпин.

25 марта на пресс-конференции перед матчем России и Ирака у Карпина спросили о готовности подать в отставку в случае проигрыша. «А что изменится? Нас вернут? Нет. Я так же не держусь за место в сборной, как и в „Ростове“», — ответил он. При этом Карпин подчеркнул, что не видит проблемы в своем увольнении, «но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России».

Товарищеский матч России и Ирана, прошедший в Тегеране 23 марта, завершился со счетом 1:1. Матч Россия — Ирак пройдет вечером 26 марта в Санкт-Петербурге.

После полномасштабного российского вторжения в Украину сборную России по футболу отстранили от всех международных соревнований и исключили из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1 в пользу России), а также Таджикистаном и Узбекистаном (обе игры завершились нулевой ничьей).

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