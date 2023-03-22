Суд отменил штраф за «дискредитацию» армии директору музея истории Екатеринбурга. Его увольнения добивался Евгений Пригожин

Свердловский областной суд отменил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по протоколу о «дискредитации» армии.

Как сообщает издание Itʼs My City со ссылкой на пресс-службу суда, административное дело в отношении Пушкарева прекратили «из-за незначительности правонарушения».

Адвокат директора музея Владислав Идамжапов сказал, что причины прекращения дела станут известны, когда он получит решение суда в полном объеме.

Протокол о «дискредитации» армии на Пушкарева составили в декабре 2022 года из-за публикации в соцсетях лозунга «Нет войне». В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф.

До назначения в Музей истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев работал в издании Znak.com. За несколько дней до того, как на Пушкарева составили протокол, основатель Евгений Пригожин потребовал уволить бывшего журналиста из музея. В письме, адресованном мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, Пригожин обвинил Пушкарева в распространении «недостоверной и порочащей информации о ЧВК Вагнера», антивоенной позиции и критике российских властей. Орлов заявил, что Пушкарева отстранят от должности директора музея, если «компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты [правонарушений]».