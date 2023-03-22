Шойгу в ответ на вопрос о мире в Украине развернулся и ушел. Телеканал «Звезда» сначала опубликовал этот фрагмент, а потом вырезал

Принадлежащий Минобороны РФ телеканал «Звезда» обрезал видео, в котором глава ведомства Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, когда ждать мира в Украине. На это обратил внимание проект Faridaily журналистки Фариды Рустамовой.

Первая версия ролика, записанного после прошедших в Кремле 21 марта российско-китайских переговоров, длится 19 секунд. Изначально она была опубликована в телеграм-канале «Звезды».

На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в том числе , чем закончится война в Украине. «Любая война заканчивается миром», — говорит Шойгу. Тогда сотрудник «Звезды» уточняет, как скоро можно рассчитывать на мир. Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа.

Теперь в телеграм-канале «Звезды» размещена версия видео длительностью 13 секунд, где нет вопроса журналиста о том, когда ждать мира, и реакции Шойгу. В мессенджере Telegram видна пометка, что эта публикация была изменена.

Чем война может закончиться для России

По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?

Чем война может закончиться для России

По мнению аналитиков, Путин уверен, что рано или поздно сможет победить Украину — и потому готовится воевать еще несколько лет Но готов ли Запад к такой долгой войне? И чем она закончится для России?