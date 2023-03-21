В России решили ввести предупреждения в книгах и фильмах об ответственности за оборот наркотиков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные МВД законопроекты, вводящие ответственность за «пропаганду» наркотиков. Об этом пишет РБК, ознакомившийся с пакетом документов.

В соответствии с инициативой, публичное распространение в СМИ и интернете произведений искусства, содержащих информацию о наркотиках, будет возможно только при наличии сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, а их употребление вызывает зависимость.

Также законопроект запрещает выдачу прокатного удостоверения фильмам, которые «содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков». В КоАП документ предлагает ввести новую статью — о пропаганде незаконного оборота наркотиков, наказанием за которую будут штрафы.

Под исключение, как предполагается, будут попадать материалы, освещающие деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркотиками, а также статьи, предназначенные для научной, учебной и экспертной деятельности.

С 2014 года в России действует норма, требующая при наличии сцен с курением сигарет в сериалах и фильмах показывать предупреждение о вреде табака.