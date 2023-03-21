Российские экологи попросили Путина исключить Всемирный фонд дикой природы из реестра «иноагентов»

Российские экологические организации и общественные объединения обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить решение о внесении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в реестр «иностранных агентов».

«Мы считаем крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным включение Всемирного фонда природы в реестр иностранных агентов. Мы убеждены, что это решение негативно отразится на сохранении уникальной природы нашей страны и должно быть отменено», — говорится в коллективном письме, которое опубликовал «Заповедный альянс».

Авторы обращения подчеркнули, что за 28 лет своей работы в России фонд реализовал более полутора тысяч проектов, а также при его поддержке были созданы и расширены более 145 объектов особо охраняемых природных территорий РФ. Отдельно отмечается деятельность фонда против природоразрушающих проектов. В пример приводится решение о переносе нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» на 400 километров от озера Байкал, которое было принято в том числе благодаря WWF.

Помимо этого, в письме обращается внимание, что среди сотрудников фонда, включая членов высшего органа управления, больше 130 человек являются российскими гражданами. Среди них — два кавалера Ордена Почета РФ, шесть заслуженных экологов, 16 кандидатов наук, 14 почетных работников охраны природы, а также один лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе международной группы ученых-климатологов. «Все они внесли огромный вклад в дело изучения и сохранения природы России», — подчеркивают авторы.

На момент публикации коллективное письмо в защиту WWF подписали 62 организации.

Минюст РФ включил Всемирный фонд дикой природы в список «иностранных агентов» 10 марта 2023 года. По версии ведомства, WWF получал финансирование из-за рубежа, а также «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <…> пытался оказывать влияние на решения органов власти, препятствовал реализации промышленных и инфраструктурных проектов». В самом фонде это решение назвали необоснованным и пообещали добиваться его пересмотра в суде.

В апреле 2022 года Российское экологическое общество уже обращалось в Минюст с просьбой включить Всемирный фонд дикой природы и «Гринпис» в реестр «некоммерческих организаций — иностранных агентов». Однако тогда Минюст отказал РЭО, мотивировав это тем, что «НКО—иноагентом» могут быть признаны только российские некоммерческие организации, которыми «Гринпис» и WWF не являются.