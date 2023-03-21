Родители школьницы из Химок, на которую с ножом напала одноклассница, потребовали 20 миллионов рублей компенсации

Родители 11-летней школьницы из подмосковных Химок, на которую с ножом напала одноклассница, подали в суд иск о компенсации. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Виктория Дергунова.

«Родители девочки, попавшей в реанимацию после 126 ножевых ранений от одноклассницы, подали исковое заявление к лицею № 10 города Химки, его директору и родителям напавшей с требованием компенсации морального вреда и вреда здоровью и жизни ребенка», — сказала адвокат.

По данным РИА Новости, в иске о компенсации заявлена сумма в 20 миллионов рублей. В то же время Дергунова считает, что по итогам этого разбирательства семье удастся не только получить компенсацию, но и повлиять на российское законодательство, которое в настоящий момент не дает школам инструментов для контроля за поведением учащихся и рычагов влияния в сложных ситуациях.

«Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — считает адвокат.

Инцидент в подмосковных Химках произошел 7 февраля 2023 года. Тогда ученица пятого класса напала с ножом на одноклассницу. По различным данным СМИ, школьнице нанесли от 30 до более 100 ножевых ранений. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц.

Подробнее о произошедшем

В Подмосковье ученица пятого класса напала на одноклассницу. Она по меньшей мере 30 раз ударила ее ножом в туалете, а затем вернулась в класс 11-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии

Подробнее о произошедшем

В Подмосковье ученица пятого класса напала на одноклассницу. Она по меньшей мере 30 раз ударила ее ножом в туалете, а затем вернулась в класс 11-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии