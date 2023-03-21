Госдума возобновила прямую трансляцию заседаний. Их перестали показывать в интернете осенью, потому что депутаты обсуждали в основном войну

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил возобновить онлайн-трансляцию заседаний нижней палаты парламента в интернете, сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети Интернет. За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас», — написал Матвеев в своем телеграм-канале 21 марта.

Судя по телеграм-каналу «Дума ТВ», трансляция действительно возобновилась. «Дума ТВ» сообщает, что сегодняшнее пленарное заседание можно посмотреть в телеграме, во «ВКонтакте» или на рутьюбе. Также трансляция идет на сайте Госдумы.

Совет Госдумы ограничил прямые трансляции пленарных заседаний в октябре. Такое решение было принято в связи с тем, что большая часть рабочей повестки депутатов связана с законодательным обеспечением , пояснял источник ТАСС и РИА Новости.

21 марта «Коммерсант» сообщил, что замглавы фракции «Новые люди» в Госдумы Сардана Авксентьева планирует отправить спикеру Вячеславу Володину письмо с предложением возобновить трансляции заседаний Госдумы в интернете. При этом источник издания в Думе заявил, что «позиция Володина по поводу интернет-трансляций не изменилась».