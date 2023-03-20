Суд в Екатеринбурге объявил «фейковым» пародийный телеграм-канал «Судья Ушаков». Его ведут от лица судьи, который арестовал Евгения Ройзмана

Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал пресс-релиз, в котором назвал «фейковым» пародийный телеграм-канал «Судья Ушаков».

«Сообщаем, что аккаунт судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Ушакова В.И. в мессенджере Телеграмм является фейковым. Судья не имеет аккаунтов в социальных сетях и не пользуется мессенджерами», — говорится на сайте суда (авторское написание сохранено).

Телеграм-канал «Судья Ушаков» создали 16 марта, после того как судья Ленинского суда Владимир Ушаков назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману административный арест сроком 14 суток.

Ройзмана признали виновным по статье о публичной демонстрации экстремистской символики из-за того, что в паблике «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» репостнули видео команды политика Алексея Навального с символикой Фонда борьбы с коррупцией, запрещенного в России.

Ройзман говорил, что не имеет отношения к этому паблику и у него нет страницы во «ВКонтакте».

Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о «дискредитации» российской армии в августе 2022 года. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Политику запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом.