В Польше вынесли первый приговор по делу в «незаконном пособничестве аборту». Активистке Юстине Выджинской суд назначил восемь месяцев обязательных работ

Суд в Варшаве приговорил активистку Юстину Выджинскую к восьми месяцам обязательных работ, признав виновной в «незаконном пособничестве аборту». Как пишет «Русская служба Би-би-си», это первое такое уголовное дело, которое было рассмотрено судом в Польше.

Выджинская сотрудничает с организацией Aborcyjny Dream Team. В феврале 2020 года, как ранее писала «Медуза», к ней обратилась женщина по имени Аня, находившаяся на 12-й неделе беременности. Она рассказала, что состоит в абьюзивных отношениях, хочет сделать аборт, собиралась для этого поехать в Германию, но муж ее не отпустил. Выджинская отправила женщине по почте таблетки для прерывания беременности (организация делала так и раньше, но отправляла таблетки из-за границы, что считается законным).

Посылку с таблетками получил муж женщины, хотевшей прервать беременность, и обратился в полицию. На Выджинскую завели уголовное дело, обвинив ее в «незаконном пособничестве аборту» и нелегальном обороте лекарственных средств (по этому пункту суд Выджинскую оправдал).

Выступая на суде с последним словом, Выджинская, в частности, сказала, что польские законы об абортах жестоки и бессмысленны. Женщины, решившие прервать нежелательную беременность, подчеркнула она, все равно будут делать аборты, однако в государствах, где искусственное прерывание беременности запрещено, они вынуждены прибегать к небезопасным методам — либо им приходится выезжать в соседние страны.

«Мною двигало желание помочь, когда никто больше не хотел или не мог помочь. Для меня помощь Ане была чем-то очевидным, достойным и честным. Если бы у меня было полное понимание того, в каких условиях жила Аня, то я бы не только отправила ей таблетки, но и осталась бы на связи, чтобы поддержать ее во время приема лекарств, чтобы она не чувствовала себя одинокой, чтобы у нее был кто-то, кто ее выслушает, кто не оставит одну, кто будет держать за руку», — добавила она.

Активистка свою вину не признала. Она собирается оспаривать приговор. В Aborcyjny Dream Team, комментируя приговор Выджинской, подчеркнули, что считают, что она «виновна в оказании помощи».

В Польше действует одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе. С 1993 до 2021 года там разрешалось делать аборт, если женщина была изнасилована, если беременность угрожала ее здоровью или жизни, а также если у плода была неизлечимая патология. В конце января 2021 года, несмотря на массовые протесты, Конституционный суд постановил, что патология плода, которая была основанием для абсолютного большинства абортов в стране, не может быть причиной для аборта.

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