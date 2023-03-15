Месяц назад в Домодедово задержали гея из Чечни Идриса Арсамикова. С тех пор никто не знает, где он находится. Адвоката к нему не допускают

Суд в Чечне отказался рассматривать жалобу адвоката на действия сотрудников полиции, которые не позволяют ему встретиться с , задержанным месяц назад в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила кризисная группа «СК SOS», помогающая ЛГБТ-людям, которых преследуют на Северном Кавказе.

Как сообщили в «СК SOS», суд вернул жалобу по формальным основаниям — так как к ней не была приложена «надлежащим образом заверенная копия удостоверения». При этом правозащитники отметили, что по законодательству прикладывать копию не нужно.

В «СК SOS» «Медузе» также заявили, что об Арсамикове ничего не известно с тех пор, как он записал видео, в котором заявил, что собирается жениться и отправиться воевать в Украину. Правозащитники отметили, что один раз к ним через телеграм-бот обратился человек, представившийся Арсамиковым, и заявил, что сбежал из дома. Однако в кризисной группе подчеркнули, что у них нет уверенности, что это был он, а не силовики.

«СК SOS» также запустила петицию с требованием к российским властям раскрыть информацию о том, где находится Арсамиков, и предоставить доказательства того, что он жив.

Арсамиков был задержан в Домодедово 15 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Через несколько дней в соцсетях распространили видеоролик, где он говорит, что собирается жениться и отправиться воевать в Украину. Правозащитники полагают, что видео было записано под давлением.