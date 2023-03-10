Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневной пресс-конференции прокомментировал сообщения о россиянах, которые уехали в Грузию после начала войны и объявления мобилизации, но на фоне обсуждения грузинским парламентом законопроекта об «иноагентах» якобы решили вернуться в Россию.

«Люди уезжают, люди возвращаются. Есть такая часть населения, которая весьма креативно ведет себя на фоне тех или иных событий — с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция, и, конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Такие граждане есть. Да, они свободны в своих передвижениях», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом, по мнению пресс-секретаря президента РФ, люди «гонятся за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим является Родина».

«Никто им не мешает поискать счастье и на стороне, но лучше, конечно, искать счастье на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги своей родины», — заявил он.

В Грузии в начале марта парламент одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Эта законодательная инициатива спровоцировала массовые акции протеста в Тбилиси, 7 марта между протестующими против закона об «иноагентах» и полицией произошли стычки. Были задержаны более 130 человек, большинство из них отпустили.

9 марта прокремлевские российские телеграм-каналы сообщили, что на погранпункте Верхний Ларс на границе Грузии и России возникли очереди. В сообщениях говорилось, что очереди образовались из-за россиян, уехавших в Грузию после объявления мобилизации, которые теперь на фоне протестов хотят вернуться назад. В то же время местные жители указывали, что заторы на Верхнем Ларсе возникают регулярно из-за нестабильной работы пропускного пункта.

10 марта парламент Грузии на этапе второго чтения закон об «иноагентах» отклонил.

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