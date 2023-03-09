Недвижимость главного редактора РБК арестовали из-за неуплаты штрафа в 5000 рублей. Штраф назначили за отсутствие маркировки «иноагента» в статье

Судебные приставы наложили арест на квартиру и дачу в Московской области, принадлежащие главному редактору РБК Петру Канаеву.

В уведомлении, которое получил Канаев, говорится, что причиной для ареста квартиры площадью 33 квадратных метра и дачи в Ступинском районе площадью 117 квадратных метров с участком в восемь соток стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию штрафа.

Речь идет о штрафе, назначенном РБК за то, что в статье, вышедшей в апреле 2021 года, не было указано, что информационно-аналитический центр «Сова» объявлен в России «иностранным агентом».

Штраф по статье 13.15, ч. 2.1 КоАП составлял четыре тысячи рублей, еще 1 тысяча рублей — пени за его неуплату.

«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через „Госуслуги“. Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты», — рассказал Канаев.

Решение арестовать квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей, подчеркнул главный редактор РБК, он считает «необъяснимо чрезмерным» с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания.

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