Властям США известно о видеоролике, на котором запечатлено убийство безоружного украинского военного, предположительно находившегося в российском плену. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес „Слава Украине“, поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно за себя», — заявил он, добавив, что подобные зверства «попирают базовые правила войны и элементарную человечность и порядочность».

Прайс добавил, что это не первое и, вероятно, не последнее свидетельство того, что Россия совершает в Украине потенциальные военные преступления.

6 марта в соцсетях начало распространяться видео с расстрелом мужчины, который произносит слова «Слава Украине». После этого слышен звук автоматной очереди. Где, когда и кем сделана съемка, неизвестно.

Представители ВСУ заявили, что предварительно установили личность погибшего — это Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Журналист Юрий Бутусов называл другое имя убитого — Александр Мациевский, доброволец из роты огневой поддержки 163-го батальона территориальной обороны города Нежин. Мациевского взяли в плен зимой под Соледаром.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК («Нарушение законов и обычаев войны»). Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы военнопленного будут найдены.

Подробнее о видео и реакции на него

В сети появилось видео, на котором расстреливают пленного украинца — за слова «Слава Украине» ВСУ назвали имя убитого — это пропавший без вести военный. «Мы найдем убийц», — пообещал Зеленский

Подробнее о видео и реакции на него

В сети появилось видео, на котором расстреливают пленного украинца — за слова «Слава Украине» ВСУ назвали имя убитого — это пропавший без вести военный. «Мы найдем убийц», — пообещал Зеленский