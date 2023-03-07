Во Владивостоке 30 тысяч жителей остались без горячей воды из-за прорыва теплотрассы. Улицы залило кипятком

Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за прорыва теплотрассы, сообщила прокуратура Приморского края.

Издание Vl.ru сообщает, что площадь Луговую затопило кипятком: вода залила проезжую часть и пешеходные дорожки, из-за чего местные жители не могли спуститься с виадука. В районе прорыва теплотрассы скопились пробки. Как отмечает РБК, площадь Луговая — крупный транспортный узел города.

В соцсетях и СМИ опубликовали фотографии и видео с улиц Владивостока, окутанных клубами пара из-за аварии.

В прокуратуре сообщили, что прорыв произошел в районе дома 3 по улице Ивановской. Обслуживающая организация приступила к ремонту. В свою очередь в прокуратуре намерены дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Как отмечает «Коммерсант», аварии на теплотрассах Владивостока происходят регулярно. В середине февраля из-за двух коммунальных аварий без отопления остались четыре тысячи жителей города. 6 марта во Владивостоке из-за очередного прорыва на теплотрассе без отопления и горячей воды на несколько часов остались шесть тысяч жителей.