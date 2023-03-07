Украинский парамедик Юлия Паевская (позывной «Тайра») получила премию Госдепартамента США

Украинский парамедик Юлия Паевская (позывной «Тайра») стала лауреатом премии International Women of Courage, которую ежегодно вручает Госдепартамент США.

Паевская удостоена премии за «необычайную моральную и физическую стойкость перед лицом российской агрессии». Отдельно отмечаются заслуги Паевской во время Евромайдана, где она работала медиком-волонтером, а также ее работа в качестве руководителя эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения, получившего название «Ангелы Тайры».

В сообщении Госдепа отмечается, что Паевская провела три месяца в российском плену, во время которого подвергалась пыткам и избиениям.

«Несмотря на то, что кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международном уровне как фашистку и военную преступницу, Паевская отказалась молчать и после своего освобождения стала активно выступать за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом», — говорится в пресс-релизе.

Церемония награждения пройдет 8 марта в Белом доме. Ее проведут первая леди США Джилл Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

Премию International Women of Courage учредила госсекретарь США Кондолиза Райс в 2007 году. С тех пор больше 180 женщин из более чем 80 стран стали лауреатами премии — за проявленные мужество, силу и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин и девочек.

Кто такая Юлия Паевская

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять

Кто такая Юлия Паевская

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять