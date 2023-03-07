Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Оно позволит им получать льготы

Правительство РФ утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий, что позволит им претендовать на льготы для военнослужащих.

В пресс-релизе правительства говорится, что речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе « ».

Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для получения удостоверения гражданину потребуется подать соответствующее заявление. Решение о выдаче документа будут принимать специальные комиссии.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Летом 2022 года в ряде российских регионов были сформированы добровольческие батальоны. 13 июля Институт изучения войны писал, что Кремль, по всей видимости, поручил региональным властям набрать как минимум по одному батальону добровольцев, чтобы избежать объявления мобилизации.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. Он предусматривал для добровольцев ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате ЖКХ.

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