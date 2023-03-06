Владимиру Кара-Мурзе продлили арест на полгода

Московский городской суд продлил арест политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе на полгода — до 27 августа 2023 года, сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении медицинских документов, в которых указан диагноз политика, исключающий его нахождение в СИЗО, а также отказал в переводе Кара-Мурзы под домашний арест. Помимо этого, суд постановил, что процесс по делу политика пройдет в закрытом режиме.

В начале марта адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров рассказал об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного во время пребывания в карцере. Юрист тогда сообщил, что у политика началось онемение конечностей, связанное с несколькими отравлениями, которые он пережил в 2015 и 2017 годах.

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Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Первоначально его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Пока он находился под арестом, против него возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию. Основанием для дела стало выступление политика в Палате представителей штата Аризона в США, во время которого Кара-Мурза высказался против войны в Украине.

В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации за работу с фондом «Открытая Россия». В октябре Кара-Мурзу обвинили по статье о государственной измене.

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