Путин повысил в должности начальника управления ФСИН во Владимирской области, где сидит Алексей Навальный

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ опубликован на портале правовой информации.

Алексей Гиричев, по информации из открытых источников, служит в системе ФСИН с 1996 года. В разные годы он работал на руководящих должностях в управлениях ФСИН в Иркутской и Воронежской областях, а с марта 2020 года руководит управлением службы по Владимирской области.

Как утверждал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, Гиричев во время работы в ГУФСИН по Иркутской области был «серым кардиналом Иркутского территориального органа и именно он курировал пыточные». По словам Осечкина, Гиричев «курировал пыточный конвейер в Иркутских СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-15 и ИК-6» (во всех этих следственных изоляторах и колониях сообщалось о пытках).

Во Владимирской области, где последние три года работал Алексей Гиричев, отбывает тюремный срок российский политик Алексей Навальный. Он находится в колонии строгого режима № 6. Во время заключения в этой колонии Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор.

О колонии, где сидит Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли

О колонии, где сидит Навальный

Алексея Навального отправили в «пыточную» колонию № 6 во Владимирской области По меньшей мере два человека, которых там избивали, умерли