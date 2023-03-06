Международная федерация гимнастики отстранила от работы Ирину Винер. Она не сможет работать еще два года, когда (если) с России снимут санкции

Международная федерация гимнастики отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренер сборной РФ Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастик», — говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению федерации, решение было принято по итогам разбирательства, связанного среди прочего с высказываниями Винер по итогам Олимпиады в Токио, которые дисциплинарная комиссия посчитала оскорбительными и нарушающими правила федерации. Тогда Винер раскритиковала судейство по поводу оценок, которые российские спортсменки получили в индивидуальном многоборье.

Срок отстранения Винер начнется со дня отмены санкций в отношении российской гимнастики, введенных из-за войны в Украине.

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После начала полномасштабной войны в Украине Международная федерация гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Позднее федерация пересмотрела свое решение и полностью запретила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах под своей эгидой.

На Олимпиаде 2020 года во время соревнований по художественной гимнастике россиянки впервые с 1996 года не смогли заработать золотые медали. По ходу соревнований российская делегация трижды подавала протесты на судейские оценки, однако только в одном случае оценка была изменена.

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