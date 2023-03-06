Губернатор Белгородской области сообщил, что в Новом Осколе системы ПВО сбили три ракеты. Один человек пострадал

Системы противовоздушной обороны сработали в городе Новый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбиты три ракеты.

В результате происшествия пострадал один человек, у него осколочные ранения рук, рассказал Гладков.

Кроме того, повреждены несколько фасадов домов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Белгородской области практически ежедневно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов. В конце января глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов в области погибли 25 мирных жителей, еще 96 были ранены. В Белгородской области ввели и повышенный (желтый) уровень террористической опасности.