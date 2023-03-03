В России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad

Корпорация Apple приостановила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России. Как сообщили «Интерфаксу» в нескольких сервисных центрах и службе поддержки Apple, причина такого решения - ограничения на импорт в Россию, в том числе запчастей.

В службе поддержки Apple и авторизованных сервисных центрах подчеркнули, что речь идет именно о временной приостановке, а не о прекращении гарантийного обслуживания, но не смогли уточнить, когда его могу возобновить.

Гарантийное обслуживание телефонов iPhone осуществляется в обычном режиме.

При этом в компании re:Store, занимающейся продажей техники Apple, заявили, что продолжают гарантийное обслуживание купленных у них MacBook и iPad, «как этого требует законодательство». В одном из сервисных центров, с которым связался «Интерфакс», также рекомендовали, «если что-то случается», обращаться за гарантийным обслуживанием к продавцу.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Apple, как и многие другие иностранные компании, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приостановил работу на российском рынке. В частности, в России перестала работать система оплаты Apple Pay, были остановлены продажи в официальном онлайн-магазине корпорации

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