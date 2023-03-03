СК возбудил дело по статье «Теракт» в связи с «нападением диверсантов» в Брянской области 

Следственный комитет РФ расследует «нападение диверсантов» в Брянской области по статьям УК о террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества (статьи 205, 317, 167 УК РФ).

В распространенном СК заявлении, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что в рамках расследования «осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов».

Терактом «нападение диверсантов» в Брянской области 2 марта называл президент РФ Владимир Путин. «Коммерсант» со ссылкой на источники 3 марта писал, что уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».

Реакция РФ и Украины на «диверсантов» в Брянской области Meduza

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2 марта власти Брянской области объявили, что в села Любечане и Сушаны приграничного Климовского района проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». В ФСБ заявили, что «выдавили» противника на территорию Украины, где по нему нанесли «массированный артиллерийский удар».

Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взяла группировка «Русский добровольческий корпус», которая утверждает, что воюет в составе ВСУ.

В Офисе президента Украины причастность к произошедшему в Брянской области отрицают. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявил, что это «классическая провокация».

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«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

Подробнее о произошедшем в Брянской области

«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области