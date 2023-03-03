Школьника из Ленинградской области обвинили в теракте. Следствие утверждает, что он пытался поджечь военкомат

В Ленинградской области 16-летнему школьнику, который, по версии следствия, пытался поджечь военкомат, предъявили обвинение по статье о покушении на . Подростка арестовал суд, сообщает Следственный комитет РФ. Имя обвиняемого в сообщении СК не указано.

По версии следствия, 28 февраля 2023 года школьник, «осознавая неизбежность наступления общественно опасных последствий», бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в дверь военкомата города Кировск, однако содержимое бутылок не загорелось. В тот же день полиция задержала подростка. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на . Вскоре дело забрал в свое производство СК.

В пресс-релизе СК также говорится, что следственные органы проверяют школьника на причастность к другим подобным преступлениям.

По данным издания 47news, 12 февраля школьник бросил две бутылки с зажигательной смесью в военкомат Невского района Санкт-Петербурга. По информации телеграм-канала «Осторожно новости», это был военкомат Красногвардейского района. Канал также утверждает, что из-за этой попытки на подростка завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. К лету интенсивность нападений снизилась, однако после того, как в стране объявили мобилизацию, поджоги возобновились с новой силой. По данным «Медиазоны», к концу декабря 2022 года в России было зафиксировано не менее 77 нападений на административные здания, в 54 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты.

Читайте также

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю

Читайте также

«Я считаю, что спас людей от неминуемой гибели, хотя бы каких-то» Консультант магазина электроники с Урала поджег военкомат, отсидел полгода в СИЗО, вышел под подписку и смог бежать из России. «Медиазона» рассказала его историю