Отца тульской школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок на ИЗО, отправили под домашний арест

Суд Тульской области отправил под домашний арест до 27 марта жителя города Ефремов Алексея Москалева, обвиненного в «дискредитации» армии, сообщает «ОВД-Инфо».

В апреле 2022 года на Москалева составили административный протокол о «дискредитации» армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии. Перед этим сотрудники ФСБ провели беседу с его дочерью Машей, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. В декабре у семьи прошли обыски, а на Москалева завели уголовное дело о «дискредитации» армии, совершенной повторно — опять из-за постов в соцсетях. После этого отец с дочерью, которую он воспитывает один, уехали из города.

1 марта Москалева задержали полицейские, а его дочь отправили в приют. После избрания меры пресечения 3 марта органы опеки должны привезти Машу домой к отцу, пишет «ОВД-Инфо». Последние два дня она находилась в реабилитационном центре «Юность».

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История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют