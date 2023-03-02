На заводе в Ульяновске во время испытаний разрушился Ил-76. Погиб один из сотрудников

На заводе в Ульяновске в ходе испытаний самолета погиб один сотрудник, несколько человек пострадали, сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация».

«В ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент», — сообщили в корпорации.

На авиазаводе разрушился военно-транспортный самолет Ил-76, утверждают телеграм-каналы Baza и «112». По их информации, фюзеляж проверяли на прочность с помощью сжатого воздуха, произошла разгерметизация, после чего корпус самолета разрушился.

Из-за произошедшего погиб один человек, пострадали пятеро, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По данным «112», пострадали шесть человек. Они госпитализированы.